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СК в Томске начал проверку после конфликта учителя и школьника

СК в Томске организовал проверку после инцидента в образовательном учреждении, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В соцсетях появилось видео, на котором в одной из школ учитель в грубой форме выгоняет ученика с урока, ударив его по лицу.

Вероятной причиной конфликта могло стать плохое поведение ученика на уроке.

Проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Томской области Щукину А.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее 13-летний ученик случайно отрубил себе часть пальца во время урока труда в Санкт-Петербурге. Школьникам дали задание распилить доску.