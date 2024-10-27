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СК: в Петербурге после ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело

После ДТП, которое произошло утром 27 октября, в центре Петербурга, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В компании-перевозчике проводится обыск.

В результате аварии пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Двое человек до сих пор находятся в стационарах, один из них — в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на площади Восстания в Санкт-Петербурге, там столкнулись несколько автомобилей и автобус.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», водитель лазурного автобуса потерял сознание при повороте с Невского проспекта на Лиговский проспект.

По словам губернатора города Александра Беглова, в стационарном лечении дети не нуждаются. У одного ребенка диагностировали ушиб ноги, ему медпомощь оказали на месте.