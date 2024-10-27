Несколько машин и автобус столкнулись на площади Восстания в Петербурге

10 человек пострадало в результате дорожной аварии на площади Восстания в Санкт-Петербурге, там столкнулись несколько автомобилей и автобус, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Он уточнил, что на место ДТП за 4 минуты прибыли семь бригад скорой помощи.

«Двое детей в состоянии средней тяжести для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Беглова, в стационарном лечении дети не нуждаются. У одного ребенка диагностировали ушиб ноги, ему медпомощь оказали на месте.

Он уточнил, что еще семь взрослых находятся в состоянии средней тяжести. Они были доставлены в больницы.