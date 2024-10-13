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СК: в Якутии после аварийной посадки Ан-3 возбудили уголовное дело

После аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, что привело к его отказу.

На борту самолета находилось пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира. В результате аварии один пассажир погиб.

Ранее сообщалось, что при аварийной посадке самолета Ан-3 авиакомпании «Борус» в Якутии погиб один человек.