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При аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии погиб один человек

При аварийной посадке самолета Ан-3 авиакомпании «Борус» в Якутии погиб один человек, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Трагический инцидент произошел в 1,5 км от Олекминска.

На борту самолета находилось пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира. В результате аварии один пассажир погиб.

В готовности к реагированию находятся пять спасателей МЧС и воздушное судно Ми-8.

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