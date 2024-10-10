SHOT: учебно-боевой самолет Як-130 разбился в Калмыкии
Фото - © Telegram-канал SHOT
Отечественный учебно-боевой штурмовик Як-130 потерпел крушение на территории Республики Калмыкия, сообщает SHOT.
ЧП произошло около 05:00. Самолет направлялся на аэродром, расположенный в Волгоградской области. Пилотам удалось катапультироваться, в настоящее время они госпитализированы.
По предварительной информации, причиной крушения Як-130 мог стать отказ техники.
Як-130 — российский учебно-боевой самолет разработан для подготовки летчиков боевых истребителей четвертого и пятого поколений. В боевой модификации Як-130 может использоваться как легкий ударный самолет.