Гарбузов: материал компании из ОЭЗ Москвы начали использовать в музыкальных инструментах

Производитель широкой линейки музыкальных инструментов начал применять углеродные композитные материалы, которые выпускает компания из особой экономической зоны «Технополис Москва», сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

«По поручению Сергея Собянина наращиваем производство и расширяем сферу применения высокотехнологичных новых материалов. Так, композитные изделия на основе углеродного волокна компании ОЭЗ „Технополис Москва“ теперь используются не только в строительной и транспортной сферах, но и в изготовлении музыкальных инструментов: акустических и электрогитар, скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов, домр и балалаек. Применение нового материала обеспечивает качественное звучание инструмента, высокую прочность изделия, а также устойчивость к перепадам температуры», — добавил Гарбузов.

Директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что использование композитного материала от компании ОЭЗ в производстве музыкальных инструментов открывает новые возможности для дальнейшего расширения сфер применения новых материалов.

«Сотрудничество с производителем музыкальных инструментов „Сажень“ расширило наши горизонты и позволило по-новому посмотреть на сферы применения нашей продукции. На предприятии разработана широкая линейка тканей и препрегов, в том числе углеродные, стеклянные, арамидные и гибридные ленты и ткани, углеродные сетки, которые мы поставляем по всей России», — прокомментировал генеральный директор АО «Препрег-СКМ» Александр Дмитриков.

Сотрудничество компании «Препрег-СКМ» и производителя музыкальных инструментов является еще одним шагом к полному импортозамещению композитных материалов. Сотрудничество компаний внесет значимый вклад в развитие отечественной промышленности.