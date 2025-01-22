СК устанавливает обстоятельства гибели пенсионера, убитого деревом в Подольске
Фото - © Пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью
Следствие организовало процессуальную проверку по факту гибели пенсионера из Подольска, на которого упало спиленное им дерево, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.
По предварительным данным, 21 января мужчина отправился к пруду, чтобы спилить ветви дерева, мешавшего ему рыбачить. Также он хотел проверить состояние льда.
Труп пенсионера обнаружили с телесными повреждениями в области лица.
Ранее стало известно, что мужчина распилил ствол, но верхняя часть дерева не падала. Он начал тащить ее руками. Затем дерево внезапно упало и ударило пенсионера, он скончался на месте.
По данному факту проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, назначил экспертизы.