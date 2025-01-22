Пенсионер в Подольске пилил дерево, и оно его убило

Дерево упало на пенсионера в Подольске, когда он его пилил

На 72-летнего жителя Подольска упало дерево, которое он сам же и пилил. Мужчина скончался на месте, сообщает «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла накануне. Пенсионер отправился на берег пруда, чтобы срубить опасно наклонившуюся березу. Он предупредил об этом жену, отметив, что дерево мешает ему гулять по тропинкам, так как цепляется ветвями за одежду.

Мужчина взял с собой необходимые инструменты. На берегу пруда пенсионер начал пилить мешающую ему березу, длина которой была порядка 9 метров. Он распилил ствол, но верхняя часть дерева не падала.

Тогда житель Подольска решил стащить ствол руками. Внезапно дерево начало падать и ударило пенсионера по лицу. Мужчина получил серьезную травму и потерял сознание. Он скончался на месте из-за обильного кровотечения.