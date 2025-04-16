СК: убившую отца в Москве девочку отдали под присмотр родственникам

15-летнюю школьницу, которая убила отца в Южном Бутове, отдали под присмотр родственникам. С ней и ее старшей сестрой провели следственные действия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По словам следователей, обстоятельства, изложенные девочкой, нашли свое подтверждение во время допросов. Также по уголовному делу назначили несколько экспертиз, в том числе посмертную психолого-психиатрическую. Расследование продолжается. Его ход и результаты контролирует центральный аппарат СК.

По предварительным данным, отец намеревался взять кредит на старшую дочь, но 20-летняя девушка отказывала, зная о проблемах мужчины с долгами. В итоге он набросился на старшую дочь, завязалась драка, в ходе которой младшая сестра схватилась за нож и вонзила его отцу в шею. Мужчина скончался.

Девочки характеризовались положительно. Старшая училась в медицинском колледже, младшая — в школе. На поведение детей никто никогда не жаловался. Их мать работает в больнице. В момент убийства она была на смене.

Одноклассники и школьные друзья 15-летней девочки рассказали, что родитель избивал ребенка. Она никому не показывала синяки, при этом о проблемах в семье знали многие. По словам соседей, убитый мужчина не только выпивал, но и принимал наркотики.