Зарезанный в Москве отец избивал несовершеннолетнюю дочь-убийцу

Одноклассники и школьные друзья 15-летней Алисы, которую подозревают в убийстве отца, рассказали, что родитель избивал ребенка. Девочка никому не показывала синяки, при этом о проблемах в семье знали многие, сообщает SHOT .

По словам одноклассников Алисы, она хотела сдать отца в полицию при первом же удобном случае. Сама девочка была спокойной и тихой. Она стала совсем замкнутой после того, как папа начал поднимать на подростка руку. После этого Алиса все же пожаловалась на отца подругам.

Одна из них рассказала, что девочка была в хороших отношениях с матерью, но с отцом не ладила. Учащиеся отметили, что о проблемах в семье знала вся школа.

По предварительным данным, 15-летняя девочка нанесла отцу удары ножом в шею, пытаясь защитить сестру. Жительница Бартеневской улицы призналась, что крики из квартиры доносились с самого утра. Это сильно пугало ее детей. По словам соседей, погибший мужчина не только выпивал, но и принимал наркотики.

Девочки характеризовались положительно. Старшая училась в медицинском колледже, младшая — в школе. На поведение детей никто никогда не жаловался. Их мать работает в больнице. В момент убийства она была на смене.

SHOT опубликовал фото с места убийства мужчины. На опубликованном кадре видно, как тело убитого отца лежит на полу в луже крови посреди кухни. Рядом с ним лежат опрокинутые стулья. На столе также наблюдается беспорядок.