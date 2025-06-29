СК РФ организовал проверку из-за гибели футболиста во время игры в Подмосковье
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В Подольске сотрудники ГСУ Следственного комитета России по Московской области начали проверку из-за гибели футболиста во время спортивной игры. Инцидент произошел 28 июня, когда две любительские команды сражались друг с другом во время первенства чемпионата региона, сообщает пресс-служба местного СК.
Во время игры молодому человеку стало плохо. Он упал на газон.
Работники «скорой помощи» пытались спасти молодого человека, но не получилось. Он скончался.
Следователи организовали проверку — запросили медицинскую документацию и другие бумаги. Также правоохранители ожидают заключения судмедэксперта.
Погибший футболист — Артем Калмыков, игрок ФК «Парковый». Ему было 26 лет.
Калмыков погиб 28 июня на матче Лиги «В-3» первенства Подмосковья. ФК «Парковый» играл на своем поле с клубом «Нара» из Наро-Фоминска.
Спортсмену поплохело на 60 минуте игры. ФК «Парковый» тогда выиграл со счетом 7-2.