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26-летний футболист ФК «Парковый» Калмыков погиб во время матча в Подмосковье

26-летний футболист Артем Калмыков, выступающий за ФК «Парковый», внезапно погиб на игре в подмосковном Подольске. Об этом сообщает SHOT .

Калмыков погиб 28 июня на матче Лиги «В-3» первенства Подмосковья. Подольский футбольный клуб «Парковый» тогда играл с ФК «Нара» из Наро-Фоминска на своем поле.

На 60 минуте игры Калмыков резко потерял сознание и упал. Мужчину смогли вынести за пределы футбольного поля.

Пока не приехали сотрудники скорой помощи, Калмыкова пытался спасти спортивный врач, но не получилось. Футболист погиб.

ФК «Парковый» из Подольска обыграл соперника со счетом 7-2. Из-за гибели Калмыкова на игре правоохранители собираются провести проверку.