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СК проверяет информацию об отравлении пассажиров теплохода в Петербурге

Следователи проверяют информацию о массовом отравлении туристов во время круиза из Санкт-Петербурга на Валаам, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее СМИ сообщали, что пассажиры теплохода «Юрий Андропов» заявили о резком ухудшении самочувствия во время круиза из Петербурга на Валаам и обратно. Туристы пожаловались на плохое питание и потребовали вернуть деньги за круиз.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее уголовное дело возбудили в связи с массовым отравлением пассажиров на круизном теплоходе «Михаил Булгаков», совершавшем рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва.