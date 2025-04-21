СК: подростки с молотком и ножом напали на пассажиров электрички в Подмосковье
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Подростки в электричке, едущей от Александрова до Москвы, распылили перцовый баллончик и с ножом, молотком напали на троих пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В результате нападения двое пострадавших получили телесные повреждения. МСУТ СК РФ открыло уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»).
Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела.
Ранее житель Подмосковья с ножом и бутылкой попытался ограбить пассажира электрички.