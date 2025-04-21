СК: подростки с молотком и ножом напали на пассажиров электрички в Подмосковье

Подростки в электричке, едущей от Александрова до Москвы, распылили перцовый баллончик и с ножом, молотком напали на троих пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.