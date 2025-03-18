Житель Подмосковья с ножом и бутылкой попытался ограбить пассажира электрички

На станции Сергиев Посад задержан житель Подмосковья за попытку грабежа и вооруженный дебош в электричке, сообщает «МВД Медиа» .

Полицейским пришла информация, что в последнем вагоне прибывающего на станцию Сергиев Посад поезда сообщением Москва — Александров находится раненый.

Силовики нашли окровавленного 41-летнего мужчину и вызвали скорую помощь. Медики доставили пациента в больницу. У него диагностировали непроникающее колото-резаное ранение живота и повреждение уха.

Как рассказали очевидцы и поездная бригада, на жителя Сергиева Посада напал другой пассажир в ходе конфликта. Мужчина похитил с полки рюкзак потерпевшего и пошел к выходу из вагона, но владелец догнал его и вернул украденное имущество.

Тогда дебошир разозлился и ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове, а потом — ножом в живот. На ж/д станции Хотьково агрессор вышел из электрички и скрылся.

Сотрудники транспортной полиции уже установили личность и местонахождение подозреваемого в нападении. Злоумышленником оказался 71-летний житель Сергиева Посада. Силовиков, которые приехали к нему, пожилой мужчина встретил выстрелом в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья, затем его сразу задержали. В кармане его куртки оперативники нашли орудие преступления — нож, на котором были следы бурого цвета.

В отношении задержанного мужчины возбуждено несколько уголовных дел. Их открыли по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 и п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.