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СК: подозреваемые в похищении со стрельбой на западе Москвы задержаны

Силовики задержали двух подозреваемых в похищении мужчины со стрельбой на западе Москвы. Жертву преступников тоже нашли, сообщает пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета России.

В ближайшее время подозреваемых привезут в отделение. Там следователи проведут допрос.

Местоположение похищенного силовики уже выяснили. Он в безопасности.

Пресс-служба прокуратуры Москвы уточнила, что силовики задержали мужчин 1998 и 2001 годов рождения в одном из хостелов в Пушкине в Подмосковье.

Ранее на западе Москвы злоумышленники выстрелили из травматического оружия, силой закинули одного из участников драки в автомобиль Mercedes-Benz, после чего уехали. Инцидент случился 4 февраля на улице Кастанаевской.

Конфликт произошел из-за того, что похищенный взял в аренду в автомобиль. Владельцам машины не понравилось, в каком она состоянии, и они потребовали компенсацию.

Арендатор выплачивать ее отказался. Начался конфликт, который закончился похищением.

Мужчины, участвовавшие в инциденте, знали друг друга. Был введен план «Перехват».