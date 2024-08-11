СК опубликовал видео со смертельным ДТП с подростками в Москве

Столичный главк СКР разместил в своем Telegram-канале видеоролик с моментом смертельного ДТП с подростками на каршеринге.

Там видно, как машина на большой скорости буквально летит по дороге, потом ее заносит и она врезается в дом. Также по улице следом за каршерингом ехала полицейская машина с включенными мигалками.

Ранее 13-летний школьник с помощью чужого аккаунта смог открыть и завести каршеринговый автомобиль Nissan Qashqai. Подросток не справился с управлением и врезался в жилой дом. В результате ДТП погиб 15-летний пассажир, еще четверо пострадали.

Силовики ведут допрос родственников участников аварии, устанавливают причины трагедии. После разрешения медиков они планируют повторно допросить водителя.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).