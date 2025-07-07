Рейсовый автобус протаранил легковушку в Подмосковье, пострадали двое

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Два человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Подмосковье

Два человека пострадали во время того, как автобус протаранил легковой автомобиль в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавших после аварии. Те не согласились на госпитализацию.

В пресс-службе Минтранса Московской области рассказали, что столкновение транспортных средств произошло рядом с СНТ «Алексеевка». Легковая машина двигалась с обочины на разворот. Она врезалась в автобус, следовавший по маршруту № 28 «Наро-Фоминск — Восток — Архангельское».

Водитель общественного транспорта прошел осмотр перед поездкой. Его допустили к управлению автобусом. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео с места ДТП. На кадрах видно, что у автобуса разбито лобовое стекло. У легкового автомобиля поврежден бок.