Система «Купол Донбасса» спасла донецкую ТЭС от украинского дрона

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Система «Купол Донбасса» предотвратила атаку БПЛА на ТЭС в ДНР

Система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» перехватила украинский дрон, который хотел атаковать Старобешевскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб обороны.

Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не приводилось.

За минувшую ночь в зоне спецоперации на Украине российские войска уничтожили 55 беспилотников ВСУ.

6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские дроны атаковали Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции. Заявлялось по меньшей мере о 5 взрывах.