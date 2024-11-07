Система «Купол Донбасса» спасла донецкую ТЭС от украинского дрона
Система «Купол Донбасса» предотвратила атаку БПЛА на ТЭС в ДНР
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» перехватила украинский дрон, который хотел атаковать Старобешевскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб обороны.
Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не приводилось.
За минувшую ночь в зоне спецоперации на Украине российские войска уничтожили 55 беспилотников ВСУ.
6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские дроны атаковали Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции. Заявлялось по меньшей мере о 5 взрывах.