Сириец напал с ножом на двух прохожих в Берлине
В берлинском районе Шарлоттенбург сириец ножом ранил двух прохожих. Напавшего уже задержали, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в супермаркете. Сириец взял с прилавков магазина нож и нанес ранения двум мужчинам.
Отмечается, что одного из пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, а второй находится в больнице.
Ранее сообщалось, что пятеро подростков в возрасте 13-15 лет пострадали в школе N94-Ф поселка Российский Краснодарского края, где в восьмиклассник напал с ножом на учащихся.