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Сириец напал с ножом на двух прохожих в Берлине

В берлинском районе Шарлоттенбург сириец ножом ранил двух прохожих. Напавшего уже задержали, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в супермаркете. Сириец взял с прилавков магазина нож и нанес ранения двум мужчинам.

Отмечается, что одного из пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, а второй находится в больнице.

Ранее сообщалось, что пятеро подростков в возрасте 13-15 лет пострадали в школе N94-Ф поселка Российский Краснодарского края, где в восьмиклассник напал с ножом на учащихся.