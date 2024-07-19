«Синий экран смерти» и толпы людей: фото из аэропортов мира после сбоя Windows

Различные авиакомпании вынужденно отменяют рейсы из-за глобального сбоя в работе Windows, в воздушных гаванях скапливаются толпы людей, а табло горит «синим экраном смерти», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В Сети появились кадры, в том числе из аэропортов в Амстердаме, Лос-Анджелесе и Атланте. Координировать работу рейсов невозможно из-за сбоя в системе.

На кадрах видны табло, где должна быть информация о вылетах самолетов, но там горит сообщение о восстановлении системы Windows.

Ранее сообщалось, что сбой в Windows парализовал не только работу аэропортов. С трудностями столкнулись в том числе банки.