«Синий экран смерти» и толпы людей: фото из аэропортов мира после сбоя Windows
Опубликованы фото из мировых аэропортов после массового сбоя Windows
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Различные авиакомпании вынужденно отменяют рейсы из-за глобального сбоя в работе Windows, в воздушных гаванях скапливаются толпы людей, а табло горит «синим экраном смерти», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В Сети появились кадры, в том числе из аэропортов в Амстердаме, Лос-Анджелесе и Атланте. Координировать работу рейсов невозможно из-за сбоя в системе.
На кадрах видны табло, где должна быть информация о вылетах самолетов, но там горит сообщение о восстановлении системы Windows.
Ранее сообщалось, что сбой в Windows парализовал не только работу аэропортов. С трудностями столкнулись в том числе банки.