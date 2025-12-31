Силы ПВО за 3 часа уничтожили 27 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны за 3 часа вечером 30 декабря сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 14 беспилотников сбили над территорией Калужской области, 5 БПЛА — над Крымом, 3 БПЛА — над территорией Белгородской области, еще 3 — над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, и по одному — над территориями Курской и Тульской областей.

Ранее средствами ПВО и РЭБ было сбито и подавлено 21 БПЛА в Подмосковье.

