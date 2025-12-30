Воробьев: силы ПВО сбили 21 БПЛА в Подмосковье

сегодня в 23:17

Средствами ПВО и РЭБ сбито и подавлено 21 БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале .

БПЛА были сбиты в семи муниципалитетах — Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове.

В результате налета пострадал мужчина в Волоколамском муниципальном округе. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Вечером 30 декабря международный аэропорт Внуково перестал принимать и отправлять по маршрутам самолеты.

Ранее об уничтоженных украинских беспилотниках, которые летели в сторону Москвы, 30 декабря рассказал Собянин.

