Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник на западе Ростовской области
На западе Ростовской области уничтожили один украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал.
«На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», -сообщил губернатор.
Ранее украинские войска устроили массированную атаку беспилотниками по территории России. Над Подмосковьем перехватили 20 БПЛА.