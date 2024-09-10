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Силы ПВО сбили семь беспилотников над Калужской областью

Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Раменском погиб ребенок.

Этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.



