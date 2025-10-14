Силовики задержали главу нижегородского отделения «Народного фронта» Жильцова
Фото - © Общественная палата Нижегородской области
Нижегородские правоохранители задержали 42-летнего руководителя регионального отделения «Народного фронта» Андрея Жильцова. Его подозревают в мошенничестве, сообщает Baza.
Силовики провели обыски в доме мужчины. Они изъяли ряд документов.
Также правоохранители нагрянули в офисы нижегородского отделения «Народного фронта» и организации «Нижегородская служба добровольцев», главой которой также является Жильцов.
Предварительно, следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Задержание Жильцова могло пройти в рамках данного расследования. Другие подробности не приводятся.
Жильцов стал руководить нижегородским отделением «Народного фронта» в 2024 году. До этого он был главой ресурсного отдела Дома народного единства и нижегородского отделения фонда «Защитники Отечества».
