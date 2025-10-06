Бывшего министра Открытого правительства Абызова арестовали по новому делу

Суд отправил под арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве. Он уже осужден за создание преступного сообщества и иные правонарушения, сообщает « 112 ».

Абызов отметил, что, по его мнению, материалы уголовного дела не указывают на его осведомленность и участие. Он утверждает, что не имеет отношения к хищению денег РВК.

Защита экс-министра просила отвергнуть ходатайство следователя. Абызов заявил, что он не сможет повлиять на свидетелей и доказательства, поскольку осужден и сидит в изоляторе.

Имеется в виду новое уголовное дело, которое возбудили против Абызова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину могут отправить в колонию на срок до 10 лет.

РИА Новости пишет, что Абызов сидит в колонии в Сыктывкаре. Он был осужден на 12 лет 21 декабря 2023 года за мошенничество и создание преступного сообщества. В сентябре мужчину привезли в Москву для организации следственных действий в рамках нового уголовного дела о мошенничестве.

