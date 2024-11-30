Силовики ворвались в бывший клуб «Мутабор»

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Силовики ворвались в клуб «Арма» (бывший «Мутабор») в Москве, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, силовики ворвались около двух часов ночи. Сотрудники ОМОН положили присутствующих в клубе лицом в пол и начали обыскивать. Также силовики пришли в клуб Mono.

Как сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости», посетителей клуба Mono массово задерживают после рейда.

Причины рейдов неизвестны.

В конце 2023 года в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады пришли согласно дресс-коду в полуобнаженном виде.