Силовики ворвались на рейв-вечеринку в петербургский клуб
Силовики ворвались на андеграунд рейв-вечеринку в петербургский клуб Kontrkult, сообщает SHOT.
Отмечается, что посетителей обыскивали на предмет запрещенных веществ и проверяли документы.
В клубе должна была проходить рейв-вечеринка. Точные причины рейда не уточняются. Как сообщили очевидцев, некоторые фанаты электронной музыки попали в автозаки.
Также отмечается, что о месте проведения рейв-вечеринки не сообщалось участникам до последнего.
Ранее сообщалось, что девятиклассницу могли изнасиловать в туалете на концерте Boulevard Depo в Санкт-Петербурге.