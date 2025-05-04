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Силовики ворвались на рейв-вечеринку в петербургский клуб

Силовики ворвались на андеграунд рейв-вечеринку в петербургский клуб Kontrkult, сообщает SHOT .

Отмечается, что посетителей обыскивали на предмет запрещенных веществ и проверяли документы.

В клубе должна была проходить рейв-вечеринка. Точные причины рейда не уточняются. Как сообщили очевидцев, некоторые фанаты электронной музыки попали в автозаки.

Также отмечается, что о месте проведения рейв-вечеринки не сообщалось участникам до последнего.

Ранее сообщалось, что девятиклассницу могли изнасиловать в туалете на концерте Boulevard Depo в Санкт-Петербурге.