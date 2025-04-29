Школьница заявила, что ее изнасиловали на концерте Boulevard Depo в Петербурге

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Девятиклассница обвинила сверстников в изнасиловании на концерте в Петербурге

Девятиклассницу могли изнасиловать в туалете на концерте Boulevard Depo в Санкт-Петербурге. Школьница заявила, что над ней надругались ровесники, когда она была без сознания, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел вечером 27 апреля. Школьница пришла в клуб, где познакомилась с молодыми людьми. Они вместе разговаривали и танцевали.

Затем девушка выпила странный напиток. Она не знала, что в нем. Девятикласснице стало плохо, она потеряла сознание.

После этого двое подростков завели школьницу в мужской туалет. Девушка заявила, что там над ней надругались. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Ранее трое посетителей столичного «Бургер Кинга» изнасиловали девушку-инвалида в туалете. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль это уголовное дело.