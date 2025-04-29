Бастрыкин взял на контроль дело изнасилования девушки-инвалида в «Бургер Кинге»

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девушки-инвалида в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее трое посетителей «Бургер Кинга» изнасиловали девушку в туалете фастфуд-кафе в столичном ТЦ «Шангал». Они познакомились с жертвой за несколько минут до преступления. У девушки шизотипическое расстройство личности. Скорее всего, она не понимала, что с ней делают.

По данному факту столичные следователи возбудили уголовное дело. СК попросил арестовать задержанных.

Председатель Следкома поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину доложить о ходе расследования данного дела и установленных обстоятельствах по нему.