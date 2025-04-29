СК просит арестовать 3 изнасиловавших девушку-инвалида в «Бургер Кинге» Москвы

Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении девушки-инвалида в торговом центре на востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Следствие просит арестовать троих мужчин, обвиняемых в совершении преступления против 18-летней девушки с инвалидностью. Инцидент произошел 26 апреля в туалете ресторана сети быстрого питания «Бургер Кинг» в ТЦ «Шангал». Насильники задержаны.

Подозреваемые — 24-летний Вячеслав, 38-летний Очир и 37-летний Эрдни — познакомились с потерпевшей и ее матерью в заведении. Пока двое отвлекали родительницу, третий отводил девушку в туалет и там ее насиловал. Потом злоумышленники менялись.

Уборщик «Бургер Кинга» заметил подозрительное поведение мужчин и сообщил об этом коллегам, после чего девушку удалось отбить. Потерпевшая страдает шизотипическим расстройством, поэтому не осознавала, что с ней происходило.