сегодня в 17:14

Трое посетителей «Бургер-Кинга» изнасиловали девушку-инвалида в туалете в Москве

Трое посетителей «Бургер-кинга», предположительно, изнасиловали девушку-инвалида в туалете фастфуд-кафе в московском ТЦ «Шагал». Мужчины познакомились с жертвой за несколько минут до произошедшего, сообщает Mash .

Инцидент случился вечером 25 апреля. В «Бургер-Кинге» 24-летний Вячеслав, 38-летний Очир и 37-летний Эрдни познакомились с 18-летней девушкой с ограниченными возможностями здоровья и ее мамой.

Двое по очереди отвлекали родительницу, а третий отводил инвалида в туалет и насиловал. На странные вещи обратил внимание уборщик «Бургер-кинга». Он рассказал о подозрениях родительнице, но та никак не реагировала.

Тогда уборщик рассказал о возможном насилии коллегам. Тогда девушку отбили у троицы. Менеджер «Бургер-кинга» позвонил в полицию.

У изнасилованной шизотипическое расстройство личности. Скорее всего, она не понимала, что с ней делают.

Вячеслава, Эрдни и Очира задержали. Они прибыли в российскую столицу из российской Республики Калмыкия.