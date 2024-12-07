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Силовики снова нагрянули с рейдами в несколько московских клубов

В ночь на субботу силовики провели рейды в московских клубах «Систерс» и Bizarre, пишут « Известия ».

В частности, у одного посетителя нашли запрещенные вещества. Отмечается, что в клубе могли находиться представители нетрадиционной ориентации — ЛГБТ*.

Кроме того, в Bizarre обнаружили десятки сценических костюмов и комнаты с инвентарем для БДСМ.

Ранее силовики ворвались в клуб «Арма» (бывший «Мутабор») в Москве. Посетителей положили на пол, а затем обыскали. Оперативники более 3 часов не выпускали посетителей «Армы» из помещения.

* международная организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.