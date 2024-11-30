Посетителей столичной «Армы» больше 3 часов не выпускали силовики из клуба

Посетителей ночного клуба «Арма» (экс-«Мутабор») свыше трех часов не выпускали из помещения во время рейда силовиков, сообщает Baza .

В район 2 часов ночи силовики ворвались в «Арму». Посетителей положили на пол, а затем обыскали. Кроме того, ночью задерживали гостей клуба Mono и «Симач»

Очевидцы рассказали, что самых неадекватных посетителей московских клубов задерживали сразу. При этом кого-то отправили в лабораторию на медицинское освидетельствование. Еще на полу клуба оказалось много пакетиков с неизвестными веществами.

Людей в «Арме» продержали порядка трех часов, после этого начали потихоньку отпускать. Всем гостям задавали стандартные вопросы о месте проживания и работы, употребляли ли они какие-либо запрещенные вещества.

Во всех проверенных силовиками клубах искали запрещенные вещества и людей в наркотическом опьянении.