Силовики оцепили двор в Балашихе, где погиб генерал Москалик

Сотрудники правоохранительных органов оцепили двор на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе, где во время взрыва погиб генерал-лейтенант ВС РФ Ярослав Москалик. Об этом сообщает РИА Новости .

Территорию в зоне происшествия огородили лентой с разных сторон. На месте взрыва проводятся следственные действия.

Во дворе находятся сотрудники ГАИ, Следственного комитета и скорой помощи. Правоохранители временно не дают въехать во двор машинам.

Авто Volkswagen Golf сдетонировало рядом с домом №2 на бульваре Нестерова утром 25 апреля. Было активировано взрывное устройство. В результате оказался убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.

Открыты уголовные дела по статьям «Незаконный оборот взрывчатых веществ» и «Убийство».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство Москалика — террористическая атака.