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Сильный удар с детонацией произошел в Кривом Роге Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что по городу Кривой Рог на Украине нанесли удар с сильной детонацией, сообщает РИА Новости.

Также Лебедев рассказал, что взрывы произошли в Житомирской и Тернопольской областях Украины. Помимо этого, военные атаковали город Стрый во Львовской области.

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ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине по указу президента России Владимира Путина.