Врач Казеннов перечислил признаки астмы у человека

Основной симптом астмы у человека — сильный приступ удушья, который зачастую не проявляется сразу. Но заболеванию предшествуют еще несколько признаков, сообщил РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Антон Казеннов.

«Основной симптом этого заболевания — сильный приступ удушья, который зачастую не проявляется сразу. В большинстве случаев предшествует несколько признаков, которые могут намекать на скорое начало астмы. Среди них — интенсивные слизистые выделения из носоглотки и непрерывное чихание», — сказал Казеннов.

Он добавил, что среди начальных признаков также есть затруднение при глубоком вдохе, то есть дыхание становится коротким. Также долгий, необычно шумный выдох, свистящие хрипы при дыхании и влажный кашель.

«Другие признаки бронхиальной астмы включают сезонные проблемы с дыхательной системой; периодические аллергические реакции, экзему; частые вирусные респираторные инфекции, затрагивающие легкие; быстрое улучшение самочувствия после приема антиаллергических и антиастматических препаратов», — перечислил пульмонолог.

В первый вторник мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой или Международный астма-день. Эту дату приурочили ко Всемирному форуму по бронхиальной астме, который впервые состоялся в 1998 году в 35 государствах. С тех пор количество стран-участниц постоянно растет.

Цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить осведомленность людей о заболевании и качество помощи астматикам. Астма — проблема мирового здравоохранения. Ей болеют люди в разных странах, независимо от уровня доходов и развития.