Депутат Шевченко: бойцы СВО в праве рассчитывать на особое внимание со стороны государства

Человек, который принял решение заключить контракт и отправиться в зону специальной военной операции, вправе рассчитывать на особое внимание со стороны государства и общества, сообщила РИАМО депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

«Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, люди должны знать, что, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, они защищены государством», — заявила Шевченко.

В Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе обращаются не только жители Подмосковья, но и добровольцы из других регионов. На период оформления документов, прохождения медкомиссии и первичной подготовки они обеспечиваются трехразовым питанием, для них организовано комфортное проживание, есть условия для спортивных занятий.

«Как жена офицера, я хорошо понимаю все нюансы службы в рядах Вооруженных сил. Как депутат Московской областной думы, вместе с коллегами голосую за расширение мер поддержки участников боевых действий, а также их близких», — добавила Шевченко.

Она пояснила, что различные выплаты и пособия на федеральном и региональном уровнях сегодня предусмотрены как для военнослужащих-контрактников, так и для членов их семей. В том числе хороший социальный пакет, страховые и трудовые гарантии, кредитные каникулы, налоговые, жилищные, образовательные льготы и многое другое.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

В Московской области назначена одна из самых больших в России единовременных выплат контрактникам. Она составляет 1 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.