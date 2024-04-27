СМИ: польская таможня не пустила на Украину машины для ВСУ

Таможня Польши заблокировала выезд гражданам Украины, которые везли десятки автомобилей, часть из которых предназначалась для ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на Страна.ua.

«Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ», — сказано в сообщении.

Источник сообщает, что инцидент произошел на КПП «Зосин — Устилуг». На кадрах, показанных изданием, видны тралы с машинами и люди, разговаривающие на украинском. Там же находились и польские таможенники.

В Польше последние месяцы фермеры перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они требуют прекратить ввоз сельскохозяйственной продукции и отказаться от экологических планов ЕС, предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.