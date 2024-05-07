Американский военный избивал русскую сожительницу во Владивостоке

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Военного США задержали во Владивостоке за избиение сожительницы и кражу

Военного США задержали во Владивостоке за избиение русской сожительницы и кражу, пишет «И звестия ».

Американец познакомился с жительницей города в интернете и переехал к ней.

«Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», — рассказал источник издания.

Ранее сообщалось, что военного, который в частном порядке приехал во Владивосток из Южной Кореи, задержали по подозрению в краже.

Госдеп проинформирован о задержании во Владивостоке американского военнослужащего и оказывает ему консульскую помощь.