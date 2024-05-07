Главе «Телеспорт Груп» грозит иск в 2,3 млрд рублей

Владельцу крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт Груп» Петру Макаренко грозит иск в 2,3 млрд рублей за злоупотребление полномочиями, пишет « Коммерсант ».

Ранее Макаренко уже был обвинен полицией Москву в особо крупном мошенничестве за невозврат кредита Сбербанка почти на 5 млрд рублей.

Макаренко был задержан месяц назад. Бизнесмен находится под домашним арестом.

Теперь один из совладельцев компании направил в правоохранительные органы данные о том, что Макаренко, злоупотребив полномочиями, мог потратить на личные нужды порядка 2,3 млрд руб.

Подробности нового возможного дела издание не приводит.

«Телеспорт груп» — крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав этой компании — Олимпийские игры 2022 г., кубки УЕФА и другие спортивные события.