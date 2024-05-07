Финны нашли лазейку для поездок в Россию

Финны после закрытия границы стали ездить в Россию через Эстонию

Финны после закрытия границы стали ездить в Россию через эстонскую Нарву, пишет РИА Новости со ссылкой на общественного вещателя Yle.

«За первые месяцы этого года количество финских граждан на Нарвском погранпункте увеличилось в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — указано в публикации.

Причиной резкого увеличения пассажиропотока стало закрытие границы между Финляндией и Россией, отмечает Yle.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления.