Полуголый американец разбил окно в московской библиотеке и уснул

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Американский турист арестован за разбитое окно в московской библиотеке

Американский турист Уильям Рассел Никум арестован столичным судом за разбитое окно в московской библиотеке, пишет « Известия ».

Американец после посиделок в баре разбил окно и проник в детскую библиотеку в Москве.

«Напился, поругался со знакомыми в баре. Потом разбил окно у детской библиотеки, залез внутрь и уснул», — сообщил собеседник издания.

На камерах видеонаблюдения видно, что мужчина был частично обнажен.

В его отношении заведено административное дело за мелкое хулиганство, он арестован на 10 суток.

Ранее сообщалось, что военного из США, который в частном порядке приехал во Владивосток из Южной Кореи, задержали по подозрению в избиении русской сожительницы и кражу.