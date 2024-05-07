Полуголый американец разбил окно в московской библиотеке и уснул
Американский турист арестован за разбитое окно в московской библиотеке
Американский турист Уильям Рассел Никум арестован столичным судом за разбитое окно в московской библиотеке, пишет «Известия».
Американец после посиделок в баре разбил окно и проник в детскую библиотеку в Москве.
«Напился, поругался со знакомыми в баре. Потом разбил окно у детской библиотеки, залез внутрь и уснул», — сообщил собеседник издания.
На камерах видеонаблюдения видно, что мужчина был частично обнажен.
В его отношении заведено административное дело за мелкое хулиганство, он арестован на 10 суток.
Ранее сообщалось, что военного из США, который в частном порядке приехал во Владивосток из Южной Кореи, задержали по подозрению в избиении русской сожительницы и кражу.