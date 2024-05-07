Дмитровское предприятие ООО «Фуд Тим» представило свою продукцию в Китае

Участниками Кантонской ярмарки стали сразу шесть компаний из Подмосковья, в том числе предприятие, выпускающее продукцию из лосося и форели ООО «Фуд Тим» из Дмитровского городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

ООО «Фуд Тим» уже более 16 лет успешно работает на рыбном рынке. С 2018 года компания работает с российской морской форелью и семгой ULTRA FRESH и осуществляет прямой импорт охлажденного и замороженного сырья из Армении, Турции, Кыргызстана, Узбекистана.

Продукция ООО «Фуд Тим» производится под торговыми марками «160° на восток», «Dr. Alice for life», «LAKS+». Вся продукция, выпускающаяся под данными брендами, разработана фуд-технологами компании, отгружается в крупнейшие торговые сети, такие как «Магнит», «Гиперглобус», «Лента», «Верный», «OZON» и другие.

«Предприятия, которые расположены в Дмитровском округе, регулярно оказываются на ведущих позициях в Подмосковье и России по производству многих продуктов. ООО „Фуд Тим“ — один из крупнейших переработчиков рыбы России. Его объёмы производства — 300 тонн продукции в месяц.С 2020 года ООО „Фуд Тим“ активно развивает направление экспорта по всему миру и представляет наш городской округ на международной арене. Продукция экспортируется в страны Таможенного Союза, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, № — прокомментировала заместитель главы Дмитровского округа Оксана Котова.

Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) — самая крупная в Китае торговая выставка, главная витрина китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре «Пачжоу». Содействие компаниям-участникам оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Для них был подготовлен коллективный стенд, позволивший предприятиям представить свою продукцию. В рамках мероприятия для представителей компаний также провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.