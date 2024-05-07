В Подмосковье из-за резкого похолодания продлили отопительный период

сегодня в 09:53

В связи с резким похолоданием ниже нуля по ночам правительство Московской области дало муниципалитетам рекомендации о продлении отопительного периода, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

«По Вашему поручению, Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Московской области — ред.), мы рекомендовали муниципалитетам повторно включить отопление при технической возможности и продлить отопительный период до 9 мая», — сказал вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Он добавил, что в ближайшие дни по области ожидается похолодание до минус 3 градусов, выпадет снег.

По нормативам подачу тепла останавливают, когда среднесуточная температура повышается до плюс 8 градусов в течение 5 суток. Согласно прогнозам, в течение недели вероятны ночные заморозки до минус 3 градусов, дневная температура не превысит плюс 11 градусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.