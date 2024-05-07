Пульмонолог Казеннов перечислил причины возникновения бронхиальной астмы

7 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Он направлен на привлечение внимания общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повышение качества помощи астматикам и осведомленность людей о данном заболевании.

«В частности, пыль в доме, запахи от корма для аквариумных рыбок, шерсть домашних животных, определенные пищевые добавки и лекарственные препараты, вызывающие индивидуальную непереносимость, а также длительный контакт с парфюмами и вредными производственными веществами», – сказал Казеннов.

Он добавил, что астму могут вызвать различные инфекции. Некоторые микроорганизмы, попав в организм, могут стимулировать возникновение приступов астмы, взаимодействуя с человеческими белками.

«Экстремальные температуры также могут стать причиной. Это касается как длительного переохлаждения, так и перегрева. Все это может послужить факторами, способствующими развитию астмы. Также имеет значение наличие наследственности астмы или других аллергических заболеваний. Это может увеличить риск развития бронхиальной астмы у человека», – отметил пульмонолог.

Он подчеркнул, что также не стоит недооценивать стресс. Сильные эмоциональные переживания могут оказывать влияние на развитие астматических приступов.