сегодня в 17:14

Сильный пожар на площади 600 кв м начался на северо-востоке Москвы

Сильный пожар начался в здании на Образцовой улице в столице, которое находится рядом с баней Siberia, сообщает «112» .

Огонь охватил площадь в 600 «квадратов». Огонь распространился на чердаке и первом и втором этажах здания. На месте работают экстренные службы.

На видео с места ЧП показано, что в районе пожара все заволокло густым серым дымом.

Ранее в округе Воскресенск загорелся частный дом, в результате происшествия погибли пять человек — бабушка и четверо внуков.

