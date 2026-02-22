Бабушка и 4 внуков погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске

В округе Воскресенск загорелся частный дом, в результате происшествия погибли пять человек, сообщает пресс-службе ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Информация о пожаре поступила в 19:06 21 февраля. В 20:16 локализовали огонь по площади дома — 96 кв. м, в 21:07 — ликвидация открытого горения, в 23:25 — возгорание потушили.

На выезде работали 12 сотрудников и 4 единицы техники.

Как уточнили в подмосковном главке СК РФ, в частном доме в деревне Константиново после ликвидации возгорания обнаружены тела четверых детей в возрасте от 3 до 6 лет и их 62-летней бабушки. Находившемуся в момент ЧП в доме 14-летнему подростку удалось спастись.

По факту трагедии следователь возбудил уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»). Предварительно, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла.

